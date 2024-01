Una familia sufrió un violento asalto camino a La Islita

Siguiendo la secuencia, la joven relató que todo comenzó cuando se acercaban a la tranquera y se cruzaron con el grupo de adolescentes, quienes estaban sentados a un costado y pronto los empezaron a seguir y a intentar interactuar con ellos. "Nos preguntaron si teníamos un cigarro, les dijimos que no y en la zona de la bajada que tiene troncos a modo de baranda (cuando vas hacia la islita esa es la última subida larga y empinada antes de llegar a la tranquera), tres de ellos se adelantaron y uno quedó atrás, rodeándonos. Nos pidieron todo, asumo que haciendo alusión a las mochilas", relató la víctima.

Totalmente solos en el medio del bosque y viendo las armas que portaban, la familia no se resistió y les entregaron el dinero que llevaban, aunque no parecía ser suficiente para los asaltantes.

"Después de darles la plata, les dijimos que se vayan, pero insistían que querían más, y amenazaban con las armas que tenían. Se fueron porque se escuchó que alguien venía gritando por arriba del camino", contó.

Una persona de la comunidad de ese sector afortunadamente fue quien se percató de lo que ocurría y ahuyentó a los adolescentes, que huyeron. Asimismo, aconsejó a las víctimas por donde regresar a un lugar seguro y le pidió a un allegado suyo que llamara a la Policía.

cerro bandurrias.jpg

"Mi cuñado también llamó a la Policía y cuando llegamos abajo, a la entrada al camino dos policías nos estaban esperando. A los minutos, un grupo de gente que bajaba por el camino nos dijo que encontró la billetera tirada, tenía toda la documentación, no pareciera que la hubiesen tocado, la plata que les dimos en efectivo obviamente no apareció", lamentó.

Por último, Melina aseguró que realizaron la denuncia correspondiente y brindaron datos de los delincuentes, dos de los cuales usaban capuchas para ocultar sus rostros.

No obstante, este no sería el primer robo en ese lugar y que respeta las mismas características. "La Policía nos dijo que también le habían robado a un chico cerca de la tranquera del molinete", confió. Los comentarios a su publicación indican también la existencia de más hechos previos, aunque las autoridades no registrarían otras denuncias. Es por esto que se recalca la importancia de denunciar estos hechos para su investigación y prevención.

Finalmente, la joven expresó: "La bronca de que nos hayan hecho pasar un momento tan de mierda en un camino tan propio de acá, para ir a una de mis playas favoritas, es lo que más me duele".

En diálogo con Lácar Digital, además, amplió: "Toda la vida fuimos y vinimos desde chicos por este camino, es el patio de nuestras casas y ahora es tierra de nadie".