Vuelco: una funcionaria de Río Negro se accidentó y fue trasladada al hospital

El siniestro ocurrió este miércoles cuando la funcionaria viajaba en su auto particular. Había salido desde Viedma.

Una funcionaria del gobierno de Río Negro protagonizó este miércoles un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 , a la altura del kilómetro 45, mientras se dirigía desde Viedma hacia General Conesa. Luego de ser asistida por gente que pasaba por el lugar, fue trasladada a un centro de salud.

El vehículo que conducía mordió la banquina, se cruzó de carril y terminó volcando sobre la banquina contraria. A pesar de la violencia del impacto, la conductora fue trasladada al hospital de Guardia Mitre para su evaluación, sin lesiones de gravedad.

La persona involucrada fue identificada como Agustina Madariaga , dirigente de la Unión Cívica Radical y actual Directora de Integración y Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.

Rápida asistencia sobre Ruta 250

En el momento del siniestro viajaba sola en su vehículo particular. Tras el vuelco, fue asistida inicialmente por un automovilista y luego por el intendente de Guardia Mitre, Miguel Evans, quien colaboró en el traslado al centro de salud.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Río Negro y personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Viedma, que aseguraron el rodado y realizaron las pericias de rigor. Durante el operativo, el tránsito en la ruta permaneció parcialmente reducido hasta finalizar las tareas.

De acuerdo con los primeros datos oficiales, no hubo otros vehículos involucrados en el vuelco ni se registraban condiciones climáticas adversas en el momento del accidente.