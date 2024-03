Zapala: ladrón admitió su responsabilidad por 14 robos y fue condenado

El 24 de julio de 2023, entre las 20 y 22 horas aproximadamente, entró por una ventana a una casa de calle Chocón de Zapala y revolvió diversos objetos, se fue sin robar bienes pero dejó una huella dactilar sobre un televisor en el living.

El 18 de Septiembre de 2023, luego de las 18:30, repitió este accionar: entró por una ventana -en la cual dejó su huella dactilar- de una casa en calle Buenos Aires, en la que revolvió diversos objetos y de la que se fue sin robar. Por estos dos hechos, se le atribuyó la figura de autor de violación de domicilio – dos hechos- en concurso real, como autor.

El 17 de agosto de 2023, entre las 20:30 y 21, Garcés ingresó a una vivienda en calle Perito Moreno luego de trepar una reja de 2.10 metros de altura. Rompió un vidrio e intentó robar, lo cual no pudo hacer al advertir que había personas en el lugar y escapó, hasta que la Policía lo detuvo. Se le atribuyó el delito de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, en calidad de autor.

El 12 de Septiembre del 2023, el imputado junto a otra persona y entre las 15:45 y 16:15, ingresó a una casa en calle Avellaneda y tras saltar un paredón y una reja, se metieron a la casa por un ventiluz del baño. Sustrajeron consolas de videojuegos, josticks, videojuegos, una tablet y una notebook, entre otros bienes. Luego, saltaron la medianera que divide la propiedad e ingresaron a la casa de al lado, donde se apoderaron de una notebook y botellas de whisky. Por estos hechos lo acusaron de robo agravado con escalamiento en calidad de autor.

El 26 de septiembre de 2023, entre las 9:15 y 10:44, ingresó junto a otra persona a una vivienda en calle 9 de Julio, luego de trepar por un pilar de luz y las rejas de 2.40 metros. Al romper una puerta, sonó la alarma y escaparon. Se le atribuyó el delito de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa en calidad de coautor.

El 13 de octubre de 2023, alrededor de las 16 y junto a otras dos personas, el joven ingresó a una casa escalando una pared de 2.10 metros en calle Perito Moreno. Allí, se apoderaron de una caja de herramientas de color negra, un taladro y zapatillas. Fueron perseguidos por el dueño de casa, quien los atrapó. Durante el mismo día, aproximadamente a las 17, mientras era trasladado junto a las otras personas en un móvil policial, comenzaron a patear la puerta, dañándola. Le atribuyeron por esto hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y daño agravado en concurso real, en calidad de autor.

El 12 de diciembre de 2023 entre las 21 y las 23, rompió los vidrios de una inmobiliaria, ingresó al inmueble y sustrajo una notebook y una máquina contadora de dinero, entre otros bienes. Fue acusado por esto como autor de robo simple.

El 14 de diciembre de 2023, entre las 18:30 y las 20:05, ingresó a una casa de calle Roterdam y sustrajo una mochila y carteras, en una de las cuales había 100 mil pesos. Le imputaron hurto agravado con escalamiento en calidad de autor.

El mismo día, entre las 19 y las 20:30, ingresó a una casa tras romper una ventana, en avenida Las Chacras. Se llevó un equipo de mate marca Stanley, dos camperas de pluma, un parlante, una mochila, un taladro y herramientas. Fue acusado de robo simple en calidad de autor.

Finalmente, el 17 de enero de 2024, alrededor de las 17:30, dañó el candado de una reja en la puerta trasera de una casa en calle Cansino y se llevó una mochila, dos camperas, un chaleco, un pulóver, un reloj pulsera y una pulsera. Fue acusado de robo simple en grado de tentativa, ya que fue encontrado in fraganti por un vecino.

El acuerdo de pena también incluyó otros cuatro hechos de características similares a los detallados.

Por todo esto fue que Garcés reconoció su responsabilidad y así accedió a cumplir una pena de prisión efectiva de 4 años y 6 meses.

En la audiencia, también se resolvió la situación procesal de otras tres personas, algunas de las cuales participaron en hechos junto a Garcés. Como no tenían antecedentes penales, se les aplicaron suspensiones de juicio a prueba y durante un lapso de un año no podrán cometer nuevos delitos; fijar domicilio en Zapala; presentarse a controles ante la dirección de Población Judicializada; no tomar contacto con las víctimas de los hechos; y no podrán abusar del consumo de alcohol.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Carolina González, avaló los términos del acuerdo y condenó a Garcés, así como también hizo lugar a las suspensiones de juicio a prueba.