Por amenazar a su ex cuñada, separan a un comisario

Así, desde la policía de Río Negro informaron a LM Cipolletti que el comisario fue separado de su cargo en forma provisoria hasta que se aclare la situación en el marco de las actuaciones internas.

En paralelo, el 17 de diciembre, la jueza de Paz de Cipolletti, Gabriela Lapuente, le interpuso al jefe de la Unidad 32 una orden de restricción de acercamiento de 500 metros a la hermana de su ex pareja.

“Es una medida para reguardar a la víctima. no se puede acercar a 500 metros de la ex cuñada”. Gabriela Lapuente, Jueza de Paz de cipolletti

Fue a raíz de una denuncia por violencia de género que radicó la mujer en el Juzgado de Familia de Cipolletti luego de la agresión sufrida por su ex cuñado.

Según trascendió, Albornoz habría llegado alcoholizado y violento hasta la casa de la mujer, quien llamó a la policía.

“La medida no tiene un plazo máximo de vigencia y por lo general se interpone a pedido de las ex parejas para evitar hechos que pongan en riesgo su integridad física. Con la medida se obliga a un tratamiento y cuando se constaten resultados positivos, recién ahí se levanta”, contó Lapuente en diálogo con LM Cipolletti y agregó: “Este caso es diferente porque la denunciante no fue cónyuge, sino cuñada y por esto no se ordenó tratamiento”.

