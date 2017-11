Por conflicto en salud ocupacional hay 500 docentes que no pueden volver a las aulas

"La ministra de Educación (Cristina Storioni) prometió hace un mes que se resolvería la falta de un espacio para funcionar y ayer vinimos a buscar la llave para mudarnos al nuevo edificio y el expediente aún no salió de Legales y no se firmó el contrato con la propietaria del inmueble", señaló a LM Neuquén la secretaria Adjunta de ATE, Fabiana Marillán, desde las puertas del CPE.

Explicó que tanto los docentes como los auxiliares tienen el alta médica particular pero no el alta de Salud Ocupacional. Dijo que los trabajadores habían obtenido el compromiso para que trasladen la sede desde la calle Yrigoyen y Matheu a Santa Fe e Independencia pero que cuando fueron ayer al CPE les dijeron que no estaban las llaves.

"Están con medidas de fuerza porque no el edificio tenía las cloacas colapsadas, no había espacio para la cantidad de administrativos ni de médicos como así tampoco tenía el espacio para albergar la cantidad de legajos. Ese es el lugar donde se realizan las juntas médicas", aclaró.

E indicó: "No nos recibió la Ministra, pero sí José Fuentealba, un funcionario de cuarta línea que supo estar en la gestión de Patricia Ruiz y que nos dijo que Storioni había faltado a la verdad", agregó Marillán.

Adelantó que de no obtener una respuesta en las próximas horas, el lunes resolverán en asamblea las medidas a seguir.