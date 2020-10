Por la aparición de Maradona explotó Gianinna

Después de seis meses de inactividad, Diego Maradona volvió a la cancha para dirigir a Gimnasia y Esgrima de La Plata frente a San Lorenzo. Pero no lo hizo solo: el entrenador llegó al Nuevo Gasómetro junto a su ex pareja Verónica Ojeda y a Dieguito Fernando (7 años), su hijo en común. El Diez se sentó en la tribuna junto a su pequeño, ambos con mascarillas preventivas por el COVID-19.

La madre de Dieguito se ubicó algunos asientos más atrás. La mediática meses atrás había revelado en Intrusos que desde mayo del año pasado Maradona no veía a su heredero. "Hace muchos meses que no llama a Dieguito ni tampoco se comunicó para saber cómo está pasando la cuarentena. No tenemos relación", dijo Ojeda.