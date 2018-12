¿Por qué los neuquinos tienen problemas a la hora de estacionar?

"La técnica básica para estacionar bien es la utilización de los espejos", afirmó haciendo hincapié en la observación del auto que se encuentra detrás y el chequeo para comprobar la posición respecto de la vereda.

"Ese es el mayor error. Uno puede estacionar tranquilamente colocando la primera y utilizando el embrague y freno únicamente. Sin aceleración, el auto ingresa tranquilamente porque la reversa tiene la misma fuerza que la primera marcha. No es necesario apretar el acelerador", recalcó el referentes de la escuela que tiene una gran trayectoria en la región.

"Si uno está con los pies en el embrague y en el freno y se pone nervioso, aprieta los dos a la misma vez y el auto se inmoviliza. Uno tiene que aprender a utilizar las herramientas y establecer una relación con el auto, tener un buen dominio y coordinación, saber para qué sirve cada elemento y cuál es punto de corte de frenado que tiene el vehículo", aconsejó.

Luego de destacar la gran convocatoria que tuvo la propuesta, López advirtió que en la ciudad de Neuquén hay mucha congestión y que uno de los mayores dramas es el estacionamiento por la falta de lugares. "Por eso, los pocos espacios que hay, hay que aprovecharlos bien, cuidando la unidad que uno tiene”, subrayó.

"El temor básico de no chocar, no rayar el auto y no pisar a nadie siempre existe. Por eso estamos tratando de sacar esos miedos", añadió.

Por su parte, Judith Zalazar de Marketing de LMNeuquén, explicó tanto el diario, como LU5 y Radio Teen están desarrollando una serie de acciones dirigidas a diferentes segmentos de la población para crear conciencia respecto al manejo responsable.

“Esta es la primera acción en vía pública que estamos haciendo como multimedio. Pero además de las clases gratuitas de estacionamiento y una campaña gráfica, estamos haciendo Conductor designadocon Radio Teen. Cada semana los conductores designados que salen con nuestra remera, nos mandan fotos de su salida y participan en el sorteo de una moto que se realizará el 27 de diciembre”, detalló.

