Se trata de una iniciativa del diputado Jesús Escobar (Libres del Sur), quien destacó que dar agua potable gratis es un derecho y que hace a una mejor calidad de vida. No obstante, hubo algunas contemplaciones por parte de los diputados de NCN-PRO.

“Es algo beneficioso y saludable para toda la sociedad. Es una iniciativa que ya está en marcha en otras provincias y en distintos países del mundo”, señaló Escobar.

“Proponemos que sean los mismos ciudadanos los que fiscalicen esta ley y no los inspectores”. Santiago Nogueira Diputado Libres del Sur

La ley prevé que en cada restaurante se debe colocar un cartel con la leyenda “En este local usted tiene derecho a beber agua gratuitamente”. Se sabe que algunos comercios gastronómicos prefieren que el cliente pague por el agua mineral antes de entregar un vaso de líquido de la red pública.

“Esto no implica mayores costos a los comerciantes, hablamos de agua potable de red, no agua mineral ni envasada. Además, lejos de generar un menor ingreso porque si una persona toma un vaso de agua no bebería una gaseosa o bebida alcohólica, permitiría a los comerciantes neuquinos ampliar su rango de clientela”, destacó.

La ley generó cierta polémica, ya que no contó con el voto de la diputada Carolina Rambeaud (NCN-PRO), quien dijo que “si bien el objetivo es loable y busca difundir la práctica saludable en la población”, el proyecto, según la legisladora, debió analizarse con un mayor detenimiento.

“Un estado que no puede garantizar el agua pretende por ley una jarra gratis en restaurantes”. Carolina Rambeaud Diputada NCN-PRO

Aún no se sabe cómo se va implementar la ley, pero podría ser un tema más para el debate entre la comunidad y los comerciantes. No obstante, remarcaron que la medida no implicará que los locales gastronómicos pierdan clientes.

Aclararon, a su vez, que hay antecedentes a nivel internacional que avalan la ley. Es que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el acceso seguro al agua potable es un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos. La iniciativa promovida por Escobar también se funda en beneficios ecológicos. De cualquier modo, con esta nueva ley, el debate quedó abierto.

Proyecto

En Acipan van a analizar el tema

El presidente de Acipan, Carlos Pinto, dijo ayer que aún no hay una postura del organismo respecto del proyecto de ley debido a que no tuvieron acceso al mismo. “Seguramente lo vamos a tratar en los temas, pero por ahora no tenemos nada”, señaló.