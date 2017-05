Proponen que se cobre un impuesto a casinos y petroleras para becas universitarias

La iniciativa es del diputado Raúl Godoy, y tiene el objetivo de garantizar “la gratuidad de la educación pública” y el “acceso, permanencia, reingreso y promoción de las y los estudiantes” a la educación superior.

Godoy señaló que “elaboramos este proyecto para la creación de un sistema de becas integrales con estudiantes universitarios y terciarios preocupados por la grave situación de deserción estudiantil, tanto en la universidad como en los institutos terciarios. En un contexto de ajuste creciente a nivel nacional y provincial, son los hijos de las familias trabajadoras los primeros en abandonar sus estudios superiores dedicándose exclusivamente a la búsqueda de trabajos que permitan la supervivencia. El aumento del costo de vida en general, los tarifazos, así como del transporte en particular, los materiales de estudio, aumentaron mucho más que los salarios e impiden cada día más el ingreso y la permanencia en la universidad y los institutos terciarios a gran parte de los y las estudiantes”.

Y agregó: “La gratuidad de la educación no está garantizada cuando lo único “libre” es ocupar un banco. En Neuquén hay recursos para financiar un sistema de becas que garantice realmente la plena gratuidad de la educación pública, permitiendo no solo el acceso sino la permanencia, reingreso y promoción de las y los estudiantes. La educación vale más que las ganancias de un puñado de grandes empresarios a quienes se les condonan impuestos y se les permiten la extracción indiscriminada de los recursos naturales, la fuga de capitales, importantes subsidios, etc. Por esto, nuestro proyecto propone para su financiamiento la creación de un impuesto especial del 0.5% de la producción de hidrocarburos y un impuesto a los casinos y casas de juego del 5%.”