Puso cámaras para ver a las hijas y se las hackearon

Un matrimonio que había intentado, incorporando la tecnología a su casa, controlar y cuidar mejor de sus hijas y hacer que ellas se sintieran más protegidas, se llevó el susto de sus vidas, cuando las cámaras de seguridad que habían instalado en una de las habitaciones de las niñas fue hackeada y el pirata se hizo pasar por Papá Noel, agredió verbalmente a una de las nenas y la instigó a que se portara mal bajo su consentimiento. Así logró aterrorizar a la pequeña de 8 años, Alyssa, quien antes de oír la voz del intruso escuchó una extraña música que salía de su habitación. “No puedo expresar con palabras lo mal que me siento y lo mal que se sienten mis hijos”, dijo Ashley LeMay, la mamá de Alyssa, y la promotora de instalar estas cámaras de “seguridad” con el fin de monitorear a sus hijas mientras ella trabaja como enfermera en horario nocturno. “Hice exactamente lo contrario de agregar otra medida de seguridad. Las puse en riesgo y no hay nada que pueda hacer para tranquilizarlas. No puedo decirles que sé quién es; no puedo decirles que no se va a aparecer en nuestra casa en medio de la noche”, dijo la mujer, sumamente angustiada por la situación.