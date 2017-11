¿Quién le da pelea a Boca?

Fue la semana perfecta para Boca. Para el equipo, para los hinchas. Mirando lo que hacía su rival de siempre en la Copa Libertadores, el campeón del fútbol argentino no podía celebrar este arranque demoledor en la Superliga hasta no verlo caer en el certamen internacional. La derrota de River ante Lanús le vino perfecto para generar confianza en el vestuario propio y visitar a un equipo golpeado, con dudas en las piernas y en la cabeza. Y lo aprovechó. Pasó de todo en esos 90 minutos que paralizan al país, y aunque algunas jugadas dejaron polémicas, quedó una certeza: sin las mochilas pesadas que arrastraba el semestre anterior, el equipo de Guillermo Barros Schelotto cree mucho más en sí mismo y parece no tener rivales en el torneo local.