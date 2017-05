A través de un comunicado, Mariano Mansilla indicó que quieren "retomar la discusión iniciada en la última reforma constitucional de la provincia", en la cual se desempeñó como convencional constituyente. En ese sentido asegura que la palabra "Honorable' expresa, de manera implícita, un carácter de superioridad de la Legislatura sobre el resto de los ciudadanos.

Embed “SUPRIMIR LA PALABRA HONORABLE EN LA DENOMINACION DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN”

Entérate máshttps://t.co/IKaRKbpx63 pic.twitter.com/jxwH98MoTn — Mariano Mansilla (@marianoneuquen) 22 de mayo de 2017

"Consideramos que es una gran oportunidad para suprimir la palabra 'honorable' del reglamento y de la nueva Constitución, además de introducir otras necesarias modificaciones que, suponemos, han sido bien estudiadas por los nuevos convencionales pensando que las constituciones (nacionales o provinciales) constituyen la ley madre que debe contener y expresar los más altos exponentes del quehacer ciudadano en todas sus expresiones y al hombre como actor principal. Porque así lo quiere la democracia. La verdadera”, señaló Mansilla.

El diputado de FPN-UNE citó una frase de Mariano Moreno, secretario de la Primera Junta, para justificar el cambio en la denominación: "¿Si me considero igual a mis conciudadanos, porque me he de presentar de un modo que les enseñe que son menos que yo?".