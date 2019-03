"No apostamos al fracaso de nadie. Felicito a Omar por este triunfo, fue una elección limpia, no tenemos nada que reclamar", agregó Pechi y reveló que no volverá a ser candidato aunque seguirá haciendo política.

"Me voy a poner a disposición con buena fe y voluntad y con ese sentimiento de saber ganar y saber perder", sostuvo Pechi, quien desligó del resultado de la elección a Mauricio Macri.

Le deseo éxito, fuerza y coraje para afrontar los cambios que nos hacen falta. Quiero una provincia mejor, y nunca voy a dejar de pelear por eso. A los neuquinos que me votaron y a los que no, cuentan conmigo siempre. ¡Gracias, una vez más! pic.twitter.com/X3BidUKklA — PechiQuiroga Oficial (@pechi_quiroga) 11 de marzo de 2019

"El responsable de ser tercero soy yo, no involucra en nada en presidente de la República", manifestó el intendente de Neuquén, quien reafirmó que las elecciones en la ciudad serán en simultáneo con las presidenciales, el 27 de octubre.

Consultado sobre la ausencia de Leandro López, Quiroga dijo que habría que preguntarle al PRO y manifestó que hace mucho tiempo que no está.

