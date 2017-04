Quiroga: "Los del MPN no son unas carmelitas"

Esa fue parte de su respuesta ante el audio que proporcionó el jueves el MPN sobre una conversación telefónica mantenida entre el presidente de la UCR, Oscar Smoljan, uno de los denunciantes, y el diputado por el MPN Pablo Bongiovanni. Según el audio, ante la pregunta sobre las pruebas que lo involucran al diputado, el radical habría contestado: “No, esas pruebas no existen, terminan siendo cosas políticas que ensucian, pero bueno...”.

El jefe comunal, a través de las redes sociales, dijo: “La dirigencia del MPN hace las travesuras y después les quiere endilgar la culpa a los demás, en este caso a mí”. Y fue más allá al asegurar: “Lo único que les falta es que ahora nos quieran hacer creer que son las carmelitas descalzas. Por favor, no seamos tan ingenuos. Los conozco de chiquititos”. Aseguró no ser partícipe de la denuncia por la falsificación de fichas impulsada por un particular y por la dirigencia del partido del que dijo ser “sólo un afiliado más”.

Quiroga relacionó a esas “maniobras” del partido provincial “con el conocido mecanismo de ‘voto seguro’, en las últimas elecciones a gobernador –cuando Omar Gutiérrez fue candidato y era ministro de Economía- repartieron 50 mil vouchers y vales para canjear por materiales de construcción o mercadería, por un total de 300 millones de pesos, monto que seguramente forma parte del alto endeudamiento que tiene la provincia”.

El intendente les recomendó a los dirigentes emepenistas “que no se hagan ahora los sorprendidos, escandalizados y no se pongan colorados” porque “el hecho denunciado es una nimiedad al lado de las prácticas a las cuales nos tienen acostumbrados”.