“Debo aclarar que no me reuní con el presidente de CALF, Carlos Ciapponi, a quien no veo personalmente desde hace mucho tiempo”, aseguró Quiroga, al tiempo que agregó: “No hay ningún trato cerrado con respecto al pedido del incremento de la luz”.

Dijo que frente al pedido de una nueva revisión tarifaria de parte de la cooperativa, exigirá la presentación de un plan de reducción de costos para autorizarlo.

Embed ¡OTRO TARIFAZO! ¦ La luz aumentará un 12%. Lo autorizará la Muni por el ajuste salarial en CALF. https://t.co/57xmOnnEjv pic.twitter.com/p8CTUDkCMm — LMNeuquén (@LMNeuquen) 17 de mayo de 2017

El jefe comunal aclaró que la solicitud por un nuevo aumento tarifario de parte de la cooperativa ingresó a la Municipalidad, pero que aún debe estudiarse el expediente “centavo por centavo”.

“Ellos iniciaron un pedido del 25%, que ahora es del 12%. Y debo recordar que cuando se otorgó el último aumento, las autoridades de CALF aseguraron que no haría falta otro incremento”, consideró Quiroga.

Además, indicó: “Seguramente, cambios en la estructura de costos o quizás una incorrecta evaluación de la situación llevaron a que se nos presente otro pedido de revisión tarifaria”.

Por último agregó: “Quiero además dejar claro que si autorizamos un nuevo aumento en la tarifa de electricidad, deberá ir acompañado de un plan de reducción paulatina de costos que tendrá que presentar CALF y que se reflejen en el tiempo”.