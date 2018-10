Quiso comprarle a su hijita de 8 años en un súper

La policía de Port Orange, en la costa este de Florida, informó que Hellmuth Kolb se acercó a Tracy Nigh cuando ella estaba con su niña a la salida de un supermercado de esa localidad y le preguntó si estaba casada, según dijo la mujer a las autoridades. El canal televisivo WKMG, de Orlando, agregó que el octogenario se interesó por la pequeña y finalmente le preguntó a la madre si estaría dispuesta a recibir dinero a cambio de su hija y empezó ofreciendo u$s 100.000, luego u$s 150.000 y finalmente u$s 200.000. Ante el cariz que tomaba lo que empezó siendo una “conversación amistosa”, según Nigh, esta tomó a su hija y se alejó de Kolb, pero él agarró a la niña por un brazo y trató de acercarla a él y la besó en la muñeca. La mujer entonces huyó del lugar con la nena e informó a un guardia de seguridad de lo ocurrido.

La escena quedó grabada en las cámaras de seguridad del supermercado y la Policía logró identificar a Kolb por una transacción que había hecho con su tarjeta de crédito. De esta manera, y acusado por agresión, el señor mayor quedó detenido y a disposición de las autoridades. La madre de la niña contó la historia en las redes sociales para advertir a otras madres y una mujer dijo después que había tenido una experiencia similar.