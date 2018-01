Racing inicia la pretemporada con Coudet al mando

Luego de un 2017 sin grandes logros, el conjunto académico se ilusiona con la posibilidad de volver a ser protagonista tanto en el plano local como internacional, ya que disputará la Libertadores.

En este sentido y pensando en el armado del equipo, el Chacho, con el aval del director deportivo Diego Milito, ya dio a conocer la lista de jugadores que no serán tenidos en cuenta: Sergio Vittor, Ricardo Noir, Santiago Rosales, Rodrigo Amaral, Federico Vismara, Brian Fernández, Juan Patiño (a préstamo en Olimpia), Marcos Torsiglieri (venció el préstamo con Central y arregló su llegada a Vélez), Nicolás Oroz y Marcelo Meli.

Los refuerzos que espera

En la búsqueda de jugadores para llevar adelante la idea de Coudet, la dirigencia académica ya tiene cerrado un acuerdo por Donatti con Xolos de México pero la negociación no cuenta con el visto bueno del defensor, que desea quedarse en México. Es por esto que su pase no tiene una resolución clara y los dirigentes académicos deberán hacer un esfue rzo por tentar al central. Otro de los pedidos del ex entrenador canalla son el volante izquierdo Ignacio Malcorra (de paso por Tijuana) y los mediocampistas Facundo Barboza (Argentinos Juniors), Braian Rivero (Newell’s Old Boys) y Agustín Allione (Palmeiras, de Brasil).