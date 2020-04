Radiografía del Malbec: los números de un caso de éxito

Este 17 de abril es el Día Mundial del Malbec. Establecido hace casi una década (2011) como una forma de celebrar globalmente el alcance un vino, a la fecha el Malbec ofrece algunos números sorprendentes. Tanto desde el punto de vista de la producción como desde el comercio y consumo.

Pero primero, un dato histórico: el 17 de abril fue elegido porque en esa fecha, pero en 1853, se estableció la fundación de la primera escuela agronómica de la provincia de Mendoza, cuyo primer director, el francés Miguel Amado Pouget, fue quien introdujo el Malbec a la argentina, junto con otras variedades galas.

Así, desde entonces, el varietal ha ido ganando la partida de los viñedos. Con algunos altibajos que no se verifican desde la década de 1990. Pero hoy, en pleno ascenso, aquella llegada a lomo de mula cruzando la cordillera es una buena metáfora de los derroteros ocurridos.

Los datos que listamos a continuación fueron colectados por Wines Of Argentina, junto con el Observatorio Vitivinícola y dan cuanta de algunos escenarios especiales para el más argentino de los tintos.

Las hectáreas

Con más de 44.000 hectáreas plantadas en Argentina, el Malbec cubre el 38,6% de las variedades tintas y el 22,39% de todas las uvas plantadas en nuestro país. Un dato da cuenta de este aumento: desde el 2011 es la variedad más ampliamente plantada, saltando desde 2000 (donde arranca el censo de uvas), cuando había 16.347 has, un total de 28.040 has, es decir, un 171% arriba. Para tener una idea simple de la inversión realizada en este segmento, el dato a retener es que, en promedio, cada hectárea plantada asciende a unos diez mil dólares: unos 280 millones de dólares, sólo en viñedos, en ese período. Ahora bien, Mendoza lidera la producción local de Malbec con 37.754 hectáreas cultivadas, es decir, el 85% del total de viñedos plantados con la variedad en Argentina. San Juan ocupa el segundo lugar con 2.793 has (el 6,3% del total) y, en tercer lugar, Salta con 1.399 has (alcanzando el 3,15%). El resto se reparte entre La Rioja, Neuquén, Río Negro y Catamarca, cada una con proporciones menores.

El dato a tener en cuenta, en todo caso, es que medido sólo en superficie, Mendoza ofrece 8,5 botellas de cada 10 que están en la góndola. Por lo que el truco está en desplegar Mendoza en unidades menores: Luján de Cuyo, por ejemplo, es 23% de ellas, mientras que el Valle de Uco asciende casi al 40%, lo que de paso explica la prominencia que ha ganado esta última región.

El negocio doméstico

Desde el punto de vista de la venta de vinos, el Malbec ofrece otros números interesantes. Para ponerlo en perspectiva, 11 de cada 100 litros de cualquier vino que se venden es Malbec. Pero comparado sólo con aquellos con mención varietal –es decir, sacando genéricos y tetras de la cuenta– el Malbec asciende a 44 de cada 100 litros de vinos vendidos. Casi 1 de cada 2.

Otro guarismo bien interesante en ventas. Entre 2018 y 2019 –última serie completa de datos– el salto de despachos de Malbec está un 30% arriba, cuando la serie 2010- 2019 el salto es del 68%. En otras palabras, se aceleró el despacho, y por tanto consumo, de Malbec en la Argentina. Ahí hay un dato de gustos en el mercado doméstico, no sólo de la oferta.

La exportación

Según Caucasia Wine Thinking, en 2019 se exportaron más de 79 millones de litros del Malbec al mundo, siendo por lejos el varietal más exportado en nuestro país. Medido en dólares, Argentina exportó Malbec por USD 327 millones. El dato precisa contraste para revelar su densidad: mientras que el total de lo exportado en todo concepto vínico ascendió el mismo año a 802,8 millones de dólares, el Malbec representa el 40% de las ventas medidas en divisas.

¿Dónde beben mucho Malbec fuera de nuestro país? Estados Unidos mantuvo su posición como principal destino de la variedad (USD 117,4 millones; el 35,5% del total), seguido por el Reino Unido (USD 52,8 millones; 19%), Canadá (USD FOB 25,9 millones; 7,2%) y Brasil (USD FOB 22,4 millones; 5,7%). Luego siguen China (2,9% del total), México (2,6%) y Países Bajos (2,6%).

Presencia en el mundo

Argentina es claramente el país con mayor superficie plantada de Malbec. Le siguen Francia, con algo más de 6000 hectáreas y Chile 2300 hectáreas. Con perfiles muy diferenciados, sin embargo, el Malbec argentino hoy reina solo en el orbe.