Ramón Rioseco llevó su campaña al norte neuquino

Neuquén.- Lanzado a la carrera por una banca en Diputados de la Nación, el parlamentario del Mercosur Ramón Rioseco encaró una jornada proselitista en el norte neuquino. En la recorrida llegó hasta un campo en plena veranada.

Rioseco aprovechó para reivindicar el derecho a la propiedad de la tierra de los productores de la zona, al tiempo que colocó a la crianza de animales entre las prioridades de su enfoque sobre el futuro de la provincia.

Ramón Rioseco está lanzado en la carrera electoral por las legislativas de este año. Si bien hasta ahora estuvo alineado con el Frente para la Victoria, de cara a los comicios que vienen ha planteado discrepancias con la estrategia del peronismo de definir las candidaturas en las PASO.

En ese caso, el ex intendente de Cutral Co avisó de antemano que irá a las urnas como cabeza de la lista de diputados nacionales del FyPN, el sello partidario que le pertenece. A pesar de esto, en el peronismo no descartan que se sume a sus PASO.

En su gira por el norte de la provincia, el parlamentario del Mercosur visitó el campo de la familia Candia, crianceros de cuarta generación que aún luchan por los derechos de sus tierras.

Rioseco potenció en su discurso de campaña que “la actividad primera y necesaria es la crianza de animales, además del desarrollo del turismo y la inversión e infraestructura de la zona mas alejada de nuestra provincia”. Agregó que por eso es necesario “poner el acento en la trasformación de la zona norte”.

El cutralquense no quiere PASO

El cutralquense Ramón Rioseco advirtió que está dispuesto a llegar a las elecciones generales con su propio partido en caso de que el frente que integre el peronismo sostenga su decisión de llevar más de un candidato a las PASO. El diputado nacional Darío Martínez ya está lanzado como precandidato para las primarias del frente.