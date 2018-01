Ratifican el fallo contra Lula y crece la tensión

Los tres jueces aumentaron a 12 años la pena del ex presidente, y se complica su candidatura.

Brasil

Por unanimidad, los tres jueces del Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF4) no sólo confirmaron la condena por corrupción contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sino que también aumentaron la pena a 12 años y un mes de prisión, una dura sentencia que entorpece seriamente la candidatura del máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones de octubre. El fallo complica la candidatura presidencial del ex mandatario, que encabeza los sondeos de intención de voto para los comicios generales.