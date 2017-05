Refugiados sirios se van del país por la inseguridad

“No aguantamos más, nos queremos volver a nuestro país”, dicen, en su casa de la ciudad cordobesa de Pilar, Taufiq Touma (40) y su esposa, Ani Hadad (29), los sirios que hace cuatro meses llegaron al país huyendo de la guerra y el hambre. Mañana sale el vuelo que los depositará nuevamente en Alepo. En el avión partirán Taufic, Ani y sus dos hijas, Kristel (10) y Mari Flor (13). Aseguran que tiene los papeles en orden para poder entrar nuevamente a Siria y aclara que ya no podrán volver a salir como refugiados: “Eso es sólo una vez”, dicen.

Según una entrevista que otorgaron al diario La Voz del Interior, los Touma cuentan que en la Argentina esperaban armar una nueva vida, lejos de las bombas y la guerra, pero se encontraron con un país con inflación, inseguridad y un idioma que les cuesta mucho. “Pensamos que la vida aquí sería más barata y que nuestras hijas tendrían futuro, pero no lo vemos ahora”, afirmó Taufiq, quien sufrió una lesión grave que lo imposibilita para hacer varias tareas, por lo que hasta ahora no consiguió trabajo. No puede moverse con naturalidad ni hacer fuerza, ya que una explosión, mientras estaba en Siria, hizo que un televisor se le cayera en la cabeza y lo inmovilizara. Pensaba tratarse de esa dolencia en Argentina, pero tampoco pudo.

Hasta ahora los Touma han subsistido gracias a la buena voluntad de un vecino que les paga el alquiler y los gastos diarios y les prestó un auto, aunque ellos no se sienten cómodos con esta situación. “No queremos pedirle plata a nadie, la queremos ganar. Mi padre fue la última persona que me dio dinero y no queremos ser una carga en Argentina”, deja claro Taufiq. Encima, fueron víctimas de la inseguridad: hace un mes les entraron a su casa y los desvalijaron. Los ladrones se llevaron hasta los documentos argentinos que habían conseguido por ser parte del programa de refugiados.

En este contexto, sólo sus hijas parecen estar felices: ya hablan un poco de español, van a la escuela y mientras la mayor corre por la casa, desde su celular suena una canción de Maluma. ¿De vuelta en Alepo estarán mejor?.

Alepo: La familia tiene referencias de que la situación en su tierra está más calma que antes.

20 los sirios que están refugiados en Córdoba

En 2015 llegaron los primeros refugiados sirios a Córdoba y en el 2016 se profundizó el arribo. El cónsul Abdala Saddi asegura que hay 20 sirios en toda la provincia.