Refugiados sirios se van porque no aguantan la inflación

“No aguantamos más, nos queremos volver a nuestro país”, le dijo al diario La Voz de Córdoba Taufiq Touma (40), quien con su esposa Ani Hadad (29) y sus dos hijas, está radicada en esa provincia desde hace cuatro meses huyendo de la guerra.

Partirán este jueves a pesar de que ya no podrán salir de Siria en calidad de refugiados. “Pensamos que la vida aquí sería más barata y que nuestras hijas tendrían futuro, pero no lo vemos ahora”, reflexionó Taufiq.

Durante su estadía no consiguió trabajo y no se adaptaron al que le ofrecieron. Taufiq no puede moverse con naturalidad ni hacer fuerza debido a las consecuencias de una explosión que hizo que se le cayera un televisor en la cabeza y lo inmovilizara.

“Faltó ayuda del Estado. Hubo varias promesas incumplidas”, agregó un allegado de la familia. Subsistieron gracias a la asistencia de un vecino, que se hizo cargo del alquiler de la casa, de los gastos diarios y les facilitó un auto.

Esta es otra de las razones por las que se van: “No queremos pedirle plata a nadie, la queremos ganar. Mi padre fue la última persona que me dio dinero y no queremos ser una carga en Argentina”, deja claro Taufiq.

También el robo del que fueron víctimas hace un mes contribuyó en la decisión de volver a su país. Entraron a su casa y se llevaron ropa y los DNI argentinos, que luego recuperaron. “Esa noche no pudimos dormir”, contó su mujer.