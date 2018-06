Rial metió la cola

“He tomado la decisión de rescindir el contrato artístico de Morena Rial. Uno de los motivos es que no quiero estar en el medio de una situación familiar que no me corresponde”, anunció Manzanelli, de Onnix Entertainment Group, buscando no quedar en la “lista negra” del “intruso”.

Manzanelli se había encargado de lanzar el sitio oficial de Morena, El Ángel del Amor, en el que se podía visualizar la biografía de la joven y además de videos de sus covers.

La novedad no le cayó para nada bien a Morena -sobre todo porque Rial la semana pasada despidió a la persona que le limpiaba su casa y para colmo dejó de pasarle dinero para sus gastos-, quien no se llamó al silencio y salió a cruzar a su ex representante.

“¿Algún productor musical con calidad y que no quiera figurar?”, escribió picante Morena en Instagram. La respuesta de Manzanelli no se hizo esperar y utilizó la misma red social para hacer su descargo. “El silencio es mi respuesta a la decepción. Tropecé de nuevo con la misma piedra”, lanzó el empresario, y luego agregó: “Podrán hablar o criticar todo lo que quieran, ¡pero jamás van a trabajar como lo hago yo! Ese es el peor castigo que le puedo dar. Trabajar y trabajar si dañar. Siendo agradecido”.

De esta manera, el gran sueño de Morena de convertirse en cantante tendrá que quedar en stand by, hasta que pueda conseguir un nuevo manager.

Le cortó todo: Morena aseguró que el periodista dejó de pasarle dinero para sus gastos.

Nueva búsqueda: La joven ya comenzó a buscar un nuevo manager, que “no quiera figurar”.