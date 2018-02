Rioseco, de campamento con jóvenes en Plottier

Plottier fue el lugar elegido para el primer encuentro de jóvenes del Frente Neuquino. Hasta allí concurrieron representantes de diversos puntos de la provincia para compartir dos días de formación, debate y reflexión política.

Según los organizadores, durante las jornadas se hacen “discusiones, integración y aprendizaje sobre temáticas como el rol de los jóvenes en la política, jóvenes y cultura, jóvenes y territorio, mujeres y diversidad, jóvenes y desarrollo”.

La apertura de la actividad estuvo a cargo del parlamentario, junto a referentes de las fuerzas políticas que integran el frente.

Embed 1er Campamento de jóvenes en Plottierdel Frente NEUQUINO !!! pic.twitter.com/ZvFGvLsFfx — Ramon Rioseco (@RiosecoR) 17 de febrero de 2018

Mensaje

Rioseco destacó el rol de la generación millennial en la política y su rápida adaptación a las nuevas formas de comunicación para expresarse, manifestarse e informarse.

“Los cambios los tienen que dar los jóvenes, esta nueva generación. Tienen una gran responsabilidad: la de militar, participar, transformar y no perder lo más importante, que es el valor de los sentimientos hacia otro ser humano. El otro es importante, si no, no hay posibilidad de cambio”, sostuvo.