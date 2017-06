River busca dejar atrás una semana difícil y coparse

El Millonario buscará en este último encuentro sumar para asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2018. En la última semana, el equipo de Marcelo Gallardo fue notificado por la Conmebol sobre los controles positivos de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada, en dos partidos diferentes de la fase de grupos de la Copa (Emelec y Melgar, respectivamente).

Otro de los que no viajó a Santa Fe es el delantero Sebastián Driussi, ya que será el nuevo refuerzo del Zenit de Rusia, club que pagará los 15 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión impuesta por River.

Además ,Jonatan Maidana se recupera de una molestia muscular en recto anterior derecho y reposa de cara a los octavos de la Copa. El Muñeco también hará descansar a Leonardo Ponzio, mientras que los delanteros Carlos Auzqui e Iván Alonso continúan lesionados.

Si bien no hay once confirmado, se especula con que forme con mayoría de suplentes, por lo que Nacho Fernández y Ariel Rojas irían al banco. Nicolás Domingo e Iván Rossi podrían ocupar sus lugares.

Además, Arturo Mina y Luciano Lollo estarán en el mediocampo, mientras que Larrondo acompañará a Lucas Alario en la zona de ataque para buscar los tres puntos.

Chilavert, duro con el Millo por los dopings

El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert reapareció en medio de la polémica por los dopings positivos en River y le apuntó duramente a la institución de Núñez. “Nos quieren pasar por tontos. River debería estar eliminado de la Copa Libertadores. No tengo duda de que si era otro equipo, lo eliminaban de la copa. Guaraní va a pedir la eliminación de River. Y tiene que haber una sanción dura para los jugadores”, lanzó el ex Vélez, quien hace tiempo está enfrentado con el actual líder de la Conmebol, el también paraguayo Alejandro Domínguez.

“Hay un vínculo muy estrecho entre River y la Conmebol. Es verdad que D’Onofrio maneja la Conmebol, donde sigue la corrupción. Rodolfo le sirvió a Domínguez para enemistarse con Angelici y después Domínguez puso a D’Onofrio en FIFA”, volvió a disparar Chila.

Cerrado Pinola

Por otra parte, en River ya abrocharon la llegada de Javier Pinola tras su desvinculación de Central. El jugador firmaría entre mañana y el martes un contrato por tres años en el club de Núñez.

Además, siguen avanzando por la posible llegada de Enzo Pérez, quien ya tendría decidido desvincularse del Valencia y algunos periodistas aseguran que su arribo esta muy cerca.