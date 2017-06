River está para otras "copas", muchachos

Como tiene una gran diferencia de goles a su favor, sólo una catástrofe lo privaría del boleto al próximo certamen al Millo.

Con 55 puntos y con una muy buena diferencia de gol (+23), prácticamente está dentro de la Libertadores que viene. Con un empate ante Colón (el domingo en Santa Fe) le alcanzará, sin tener en cuenta lo que hagan otros equipos (Banfield 54 +9, San Lorenzo 52 +11, Racing 52 +9, Estudiantes -un partido menos- 50 +17, Newell’s 49 +13 -un partido menos-, Indepediente 49 +13 -un partido menos).

Con esta derrota, el Tiburón cayó en zona de descenso y hoy por hoy disputaría un encuentro desempate con Temperley para evitar la pérdida de categoría.

Atendiendo el objetivo Marcelo Gallardo, puso en cancha al mejor equipo. Pese a ser local, River la pasó bastante mal en la primera parte y debió apoyarse sobre la espalda del criticado Augusto Batalla para sostener el marcador en cero. Al cuarto de hora, el arquero local tapó un buen remate de Neri Bandiera que tenía destino de gol. Sobre el cierre despejó al córner un cabezazo a quemarropa de Jonatan Galván y, tras esa pelota parada, sobresalió con una buena atajada luego de la irrupción en soledad de Alan Alegre en el punto del penal.

En el complemento, Gallardo hizo cambios buscando reacción, sobre todo en ofensiva, con Marcelo Larrondo en lugar de Sebastián Driussi y Camilo Mayada por Ignacio Fernández. Así, en un ataque, Lucas Martínez Quarta consiguió la ventaja. Luego Larrondo y Camilo Mayada pudieron aumentar sobre el cierre del partido, pero el 1-0 ya alcanzaba para pensar en otra Copa.

Mala racha

Positivo de Martínez Quarta y robo al presi

No son las horas más felices para el mundo River. Al robo que sufrió el presidente Rodolfo D’Onofrio se sumó el doping positivo de Lucas Martínez Quarta. Al zaguero de 21 años se le encontró un diurético no autorizado por la Conmebol y el club va a apelar (con Sebastián Blanco, ex San Lorenzo, no pasó a mayores en su momento). “Está destrozado, sería incapaz de perjudicar su salud”, escribió su mujer Agustina en Twitter.

D’Onofrio fue asaltado en Palermo. “Pensé que me mataban por un reloj”, dijo en alusión a la violencia de los 4 delincuentes.