San Martín de los Andes sigue llorando la muerte de su Papa Noel

Por la pandemia, el 29 de octubre falleció Hugo Simone, quien estuvo detrás de la barba y regalando sonrisas durante su última década de vida. Alvaro Nanton Por nantona@lmneuquen.com.ar







Esta Navidad no será igual a las anteriores. Más allá de las restricciones y de las habilitaciones que habrá en San Martín, los niños y adultos no verán a su Papa Noel, Hugo Simone, quien murió hace un mes. Su esposa, María Saavedra, aseguró que la pandemia y la distancia social fueron los factores de la muerte. "Se lo extraña mucho y a cada paso me lo hacen saber", dijo la mujer.

Esta semana comenzaron los preparativos para la Navidad, pero apareció un impostor. "Ahora vino un Papal Noel a la Plaza de la Rosa, e hicieron un centro comunitario. Mi nieto, de 5 años, quiso ir y al verlo me dice `ese Papa Noel es trucho, vámonos´", río María y aseguró que a cada comercio que entra tiene que avisar: "Voy al super o a cualquier lugar y me preguntan, les digo `no me digan nada porque me estoy recuperando´".

Y los recuerdos de una ciudad que no lo puede olvidar se le presentan a cada rato y en cada lugar. Ella estaba de camino al local de su hijo, cuando en la radio suena a todo volumen otro recuerdo de Hugo.