La cocina de Doña Bica, un refugio de la cultura neuquina en El Cholar

Además, esta curandera, que es visitada por personas de todo el país y el mundo, ayudó “muchísimo a las personas del pueblo” generando nuevas posibilidades de trabajo.

El Cholar Cocina #InteriorDeLaPandemia (7).jpeg Las generación dentro de la familia de Bica, quien está a la izquierda de la imagen.

“Tiene un poder superior, no sé cuál es, pero curó muchísimas enfermedades y yo lo viví de cerca y gracias a lo que ella hace y genera, cada vez más personas siguen viniendo y hacen que hoy El Cholar esté así”, contó.

El Cholar Cocina #InteriorDeLaPandemia (5).jpeg

La cocina: una pieza de la revolución

Doña Bica empezó a trabajar en 1975, tres años después de que se inaugurara el hospital local. Al cumplir la edad, se dedicó a recibir en su casa a unos 30 familiares todos los domingos. Por la falta de espacio, amplió el quincho en donde hoy funciona su comedor privado.

El Cholar Cocina #InteriorDeLaPandemia (12).jpeg

“Me han dicho muchas veces de hacerlo restaurante y abrirlo al público, pero no quiero que se pierda la esencia. Yo cocino enfrente de los clientes, ellos ven cómo lo hago y qué ingredientes pongo, y eso no me lo dejarían habilitar”, dijo.

Hace unos dos años que empezó a cocinarle a decenas de personas que llegaron a la localidad para ver a Doña Petrona. “Fue más que nada para dar un servicio necesario a los visitantes porque acá no hay nada. Solo un restaurante y no hace comida local como nosotros”, agregó.

El Cholar Cocina #InteriorDeLaPandemia (3).jpeg

El primer año y medio, utilizó la cocina a leña con todos productos caseros. Desde los huevos que utilizaba para amasar fideos o ñoquis hasta la sal extraída con un proceso especial.

Todo casero: desde los fideos y la miel, hasta la sal y la mermelada

El Cholar Cocina #InteriorDeLaPandemia (13).jpeg

“Me peleé muchas veces con algunos políticos porque creo que ellos no entienden que parte del turismo o parte de nuestra esencia es la comida. Acá yo sirvo un plato que por un montón de factores las personas que vienen de todas partes nunca lo van a poder hacer igual o parecido en sus casas. Es decir, yo hago hasta la miel y el dulce casero, ¿en qué ciudad o localidad podrían comer algo 100% natural?”, aseveró.

El Cholar Cocina #InteriorDeLaPandemia (6).jpeg

El Cholar y la revolución

Con las restricciones de la pandemia, el descanso le llegó a ambas. “Hace ocho meses que se paró todo acá y yo aún no me adapto. Acá somos tres viviendo en esta casa pero cuando cocino siempre hago varios platos de más y mis hijos los pasan a buscar”, río y afirmó que la comida en gran cantidades “tiene otro sabor”.

El Cholar Cocina #InteriorDeLaPandemia (1).jpeg

Si bien la calma llegó a esta pequeña localidad, en la última semana el primer caso confirmado hizo que los vecinos “levanten la guardia” y se eleven los cuidados. “Lo que hizo Doña Petrona, sumado al crecimiento de la localidad, es que algunos jóvenes decidan quedarse y formar familia acá”, describió.

El Cholar Cocina #InteriorDeLaPandemia (9).jpeg

Desde su cocina, un refugio de la cultura neuquina, Doña Bica intenta reivindicar la comida tradicional y quiere seguir en la lucha para que su sector sea valorado como corresponde por las autoridades.

“Las personas que vienen a comer siempre me lo reconocen y creo que hace falta que los que tienen poder de decisión se den cuenta”, concluyó esta mujer nacida y criada en El Cholar.

El Cholar Cocina #InteriorDeLaPandemia (14).jpeg

