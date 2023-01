Sapag alentó la candidatura de Koopmann: "Es MPN puro"

Jorge Sapag salió a proclamar las bondades de los candidatos del MPN en el arranque de la campaña con la fecha de elecciones provinciales confirmada para el 16 de abril. El ex gobernador y presidente de la Convención del Movimiento Popular Neuquino (MPN) destacó las cualidades del candidato a gobernador Marcos Koopmann, entre las que remarcó que “es un hombre del interior, nacido en Zapala, es simple, sencillo, sabe escuchar, va siempre de frente, y tiene una gran fortaleza, coherencia y lealtad con nuestras banderas históricas del federalismo, la justicia social y la autonomía política”.

A la vez, Sapag remarcó que “Marcos es MPN puro, acá no hay disfraces, no hay atajos, no hay caretas”.