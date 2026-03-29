Alejandro Schujman se presenta con "Adolescencia, un desafío posible" en Neuquén

El psicólogo Schujman llegó al Alto Valle e invita a las familias a este evento clave para hablar sobre la adolescencia y el acceso a la tecnología.

Alenadro Schujman presenta su nueva charla "Adolescencia, un desafío posible" . Con dirección de Eugenia Tobal, invita a las familias a una propuesta sobre cómo se inscribe la tecnología en la adolescencia. En su unipersonal, el piscólogo buscará que en este encuentro entre familias pueda poner el valor al amor propio, como el factor de protección más valioso para nuestros hijos.

Shujman, quien viene de presente este sábado en Cipoletti, invita que a través de monitores apagados, miradas encendidas, y el disfrute compartido en un clima de intimidad en el marco de cada teatro, durante 90 minutos las familias puedan tener al humor y el amor como protagonistas.

En estas presentación teatral "Adolescencia un desafío posible", a la que podrás asistir con menores de 11 años en adelante. "Vamos a hablar de los vínculos, de los límites, del amor propio, porque la adolescencia no cambio sino la manera que nosotros tenemos de mirarla", explicó en su invitación.

El profesional se presentará este domingo en el Casino Magic y las entradas podrás encontrarlas a través de Entrada Uno.

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Quién es Alejandro, el piscólogo que se especializa en la adolescencia y niñez

Schujman es licenciado en Psicología, escritor y conferencista "Especialista en vínculos". Diplomado con honores en la UBA, se ha especializado y su desarrollo profesional se ha enfocado al tratamiento de niños, adolescentes y familias.

El profesional se especializó en el área de Orientación a Padres, a través de la implementación de Talleres Psicoeducativos destinados a grupos familiares con niños y adolescentes de diferentes edades.

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En los últimos diez años la orientación a familias se ha vuelto un elemento esencial e imprescindible. Uno de los mayores problemas en el ámbito de la salud mental con niños y adolescentes en todas sus manifestaciones son las herramientas que los padres requieren y a menudo no disponen para gestionar el vínculo con sus hijos.