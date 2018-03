Sapag disertó en el Club del Petróleo

El ex gobernador fue invitado como orador a la tradicional reunión del Club del Petróleo, que reúne a los actores principales del sector hidrocarburífero.

“Hoy estamos en un momento bisagra. Estamos frente a una oportunidad histórica para tener la energía necesaria a un costo competitivo para impulsar el desarrollo de nuestro país. Es un momento en el que tenemos que aunar los esfuerzos para entrar decididamente a una segunda etapa de desarrollo de Vaca Muerta”, describió Sapag, quien consideró que el futuro energético “sin dudas viene de la mano del gas natural, una fuente de energía con beneficios ambientales por sus menores emisiones y que es esencial para complementar las fuentes de energía renovables”.

Sapag enfatizó sobre la necesidad de apurar el paso en Vaca Muerta. “Ya hemos logrado que se ponga de pie y camine, ahora necesitamos que lo haga más rápido”, ilustró. “Para ello, es indispensable sumar más inversiones, más empresas operadoras, pero también necesitamos sumar nuevos inversores en gasoductos, plantas de almacenaje, generación de energía termoeléctrica y en proveedores de servicios para la industria”, agregó.

Luego le dedicó un párrafo a la necesidad de que se distribuya parte de la riqueza que genera el gas y el petróleo del subsuelo de Añelo y los alrededores entre las comunidades locales.

En términos suyos: “No podremos hacer nada de lo planteado sino logramos que las comunidades locales perciban que participan de la riqueza que generan estos recursos”.

Y en esa línea añadió: “Si las empresas locales no tienen trabajo, si los neuquinos no tienen empleos, si las condiciones de vida de los vecinos no mejoran”.

El ex gobernador reapareció en la escena pública luego del impasse que decidió tras ser vinculado por el diario El País, de España, a presuntas coimas relacionadas con los contratos petroleros que firmó siendo gobernador. Para eso eligió un ámbito que le cae como anillo al dedo: uno de los grupos más arraigados dentro de la industria petrolera nacional.