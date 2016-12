Scioli le pegó a Mirtha en Twitter y la Chiqui le respondió por TV

Buenos Aires

La polémica que desató el cantante Silvestre en la mesa de Mirtha Legrand con sus duras acusaciones hacia Daniel Scioli (a quien acusó de estupro por mantener una relación con su ex pareja Verónica Vieyra cuando ella tenía 13 años) continúa generando chispazos entre la conductora y el ex candidato presidencial.

Luego del descargo de la Chiqui la noche del sábado, el ex motonauta hizo uso de Twitter -en medio de la emisión del domingo- para pedirle que explique quién le sugirió invitar al cantante a su programa. Sin esquivar la solicitud, la señora de los almuerzos contó que las tratativas fueron realizadas entre la producción y Tano Belfiore, el agente de prensa de Silvestre.

“Terminemos con este escándalo. Aquí no hay censura y el invitado es responsable de lo que dice. Doy por terminado el asunto, así que, ex gobernador, delo por terminado también, gracias”, concluyó.

En la noche anterior, Mirtha había dedicado un espacio de su envío para despacharse sobre el tema. “Silvestre ya había hecho estas declaraciones en junio en el programa de Carlitos Monti y no pasó nada, pero aquí se armó un escandalete terrible”, dijo y continuó: “Quiero que sepan que a nosotros nos pidieron si podíamos invitarlo, nos lo sugirieron. Yo trabajo para la televisión, para tener buena audiencia y para hacer buenos programas”, justificó.

“Sabía la situación que había tenido con su mujer y el gobernador de una provincia. Quiero que sepan que jamás lo mencioné al gobernador, jamás di su nombre. Nunca mencioné el nombre del gobernador. Lo que no sabía es el hecho que pareciese, lo pongo en potencial, que había tenido amores a los 13 años. Eso es un delito y yo lo ignoraba, mi equipo también lo ignoraba”, argumentó.

En cuanto al cantante, lanzó: “No tengo nada en contra de Silvestre, pero, ¿por qué ahora hizo todas estas declaraciones? No sé qué está buscando, quizás un puesto político. La señora (Déborah) Ramos (la primera mujer del músico) dice que Scioli le había prometido un puesto en un auditorio y no se lo dio y que esto fue como una venganza”.

“Dalbón dice que me van a hacer un juicio ¿por qué?”, se preguntó Mirtha, y se escudó: “Los conductores en general no somos responsables de lo que dicen nuestros invitados. Ellos tienen libertad para hablar sobre lo que quieran. Nosotros no tenemos nada que ver”. “No le escapo a nada, le pongo el pecho a todo. Dijeron que era una cuestión política. ¿Ustedes creen que a mí alguien me puede manejar? ¿Creen que estoy a favor de Macri y en contra de Scioli?”, manifestó y recalcó: “A mí no me maneja nadie, señores. Hago lo que creo que le conviene al programa, quiero tener éxito y rating”.

Regreso: Mirtha se despidió hasta el 7 de enero, día en que retomará los almuerzos desde Mar del Plata.