Se apropió de una isla y lo desalojaron

El espacio de 43 hectáreas, a 40 kilómetros de Junín de los Andes, había sido alambrado por el hombre, quien además colocó carteles de propiedad privada e instalado mangrullos para vigilar el lugar y realizar caza deportiva.

Según los campesinos que alertaron del hecho, desde hace un tiempo no se podía transitar libremente por ese sector del río, por lo que personal de la Dirección de Estudios Básicos recorrió el lugar y constató la presencia de alambrados y cartelería no correspondiente a un espacio de uso público hídrico.

La situación fue denunciada en enero y desde Recursos Hídricos enviaron una notificación que no fue respondida, volvieron a notificar al propietario, quien adujo anexión aluvional del terreno, lo que no satisfizo a las autoridades, que le labraron una multa y lo instaron a quitar el alambrado. El responsable no opuso resistencia y ahora deberá pagar los costos que generó el procedimiento. Además, se destruyeron todas las construcciones ilegales.