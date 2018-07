Se calmó el conflicto de Catriel

“Se confirmó que se extendió la conciliación de manera voluntaria hasta resolver la situación laboral de todos los trabajadores petroleros”, informó el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, ayer, luego de analizarse la situación en una asamblea de trabajadores encabezada por la conducción gremial, a cargo del senador nacional Guillermo Pereyra, secretario general, y Ricardo Astrada, adjunto.

El conflicto involucró el despido de 242 trabajadores. Se inició hace varias semanas y generó que se involucrara el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, quien desde un principio les pidió a los empresarios que se abstuvieran de despedir trabajadores. Pereyra reveló ante la asamblea de petroleros los términos del principio de acuerdo, que se tejió durante la vigencia de una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro, a cargo de Lucas Pica.

El líder petrolero explicó que “unos 40 compañeros están en condiciones de jubilarse. A ellos se les pagarían los 13 sueldos que están especificados en el convenio colectivo de trabajo o la indemnización que les correspondiere”.

Agregó que “después vienen aquellos que se quieren retirar en forma voluntaria, algo que tiene que ser sin ningún tipo de presión. Se les va a pagar una y media vez más de lo que les corresponde de indemnización por antigüedad. Y también están los que no se quieren ir, que no van a ser despedidos y van a continuar percibiendo sus salarios en sus casas hasta que la empresa haga una readecuación de sus tareas. Ellos se capacitarán para trabajar en los yacimientos no convencionales”.

El Sindicato de Camioneros, conducido por Rubén Belich, expresó que “ningún camionero va a quedar en la calle, a los despedidos se les conseguirá trabajo”. En este rubro, 25 trabajadores aceptaron el retiro. El lunes esperan cobrar para no volver a las protestas.

El conflicto tuvo días de máxima tensión, incluso con la quema de un acoplado de un camión tanque en plena ruta por parte de los camioneros en pie de guerra por sus empleos.

