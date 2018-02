"Se está comiendo a Hoppe"

“Ella (por Laura) usó la estrategia que usan muchos hombres para dejarse, ella hizo todo para terminar con él. Laurita es una mujer macabra, calculadora, ha pedido cabeza de varios en el trabajo. Para mí, Laurita armó todo esto”, dijo en forma lapidaria sobre la ex campeona del “Bailando” que, antes de empezar a salir con Bal, fue novia del productor de Tinelli. De hecho, siempre quedó en duda si no le fue infiel con el hijo de Carmen Barbieri.

Mientras Bal insiste en los medios en que no le fue infiel a Laurita, Becky Vázquez contó que, tras la ruptura, la conductora de radio Vale la llamó para hablar del actor. “Me llamó para decirme que sabía todo y que se había separado. No me insultó, me habló en re buenos términos. Yo le respondí que estaba equivocada, que se estaba confundiendo, que nada que ver. Pero no me escuchó mucho”, dijo la bailarina de Magnífica.

Luego, desmintió que existan pruebas sobre el supuesto affaire con su compañero de elenco: “No existe (un audio), me gustaría que lo muestren. Las fotos que tenemos juntos es con el elenco, en la casa de él, en alguna que otra cena, o en algún restaurante de Mar del Plata”.

Sobre su ex amiga Flor Marcasoli, quien la acusó de no tener códigos por tener un affaire con Bal, sostuvo: “Ella salió a dar por hecho algo que le llegó como un rumor”. “La aprecio un montón, pero no la considero una amiga, ni es mi hermana como dice ella”, concluyó.

“Fede me agarró la cola borracho”

La vedette renunció a la obra Magnífica y defenestró a Fede Bal al contar el feo momento que pasó cuando lo conoció: “Él salía con Barbie Vélez. Estaba borracho, me agarró la cola, me decía ‘me estoy separando’”.