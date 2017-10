Se le casa la nena

Sorprendida por la actitud de su papá, Dalma le respondió a Diego con ironía: “Le contás algo a tu papá y le decís NO DIGAS NADA...”, escribió la actriz. Luego, la protagonista de la feliz noticia se expresó por segunda vez en Twitter: “Me voy a casar con el amor de mi vida y no doy más de felicidad. Gracias por todos los lindos mensajes”.

Hace un tiempo, Dalma había expresado que, de alguna manera, ya había perdido las esperanzas de casarse con su novio: “Ya solté ese tema (el del casamiento). Como un globo que se va… Para mí habría sido otra cosa si no quisiera tener hijos. Sería un deseo que no resignaría si Andrés no quiere. Tiene muy bajo perfil. Sería mucha exposición. No tendría drama en ir conmigo al Registro Civil. ¡Pero yo quiero la fiesta! (risas). La verdad, me enamora por cosas mucho más importantes que el casamiento. Convivo con él y nos elegimos. Valoro más tener un proyecto familiar que un anillo o un papel”.

Parece que Andrés estaba esperando el momento indicado para pedir la mano de su novia a Diego, quien se encargó de ser el vocero.

Un cuento: “Ya solté ese tema (el del casamiento). Como un globo que se va”, había dicho Dalma en una entrevista.

Muy feliz: En su cuenta de Instagram, Diego colgó el mensaje con una tierna foto.