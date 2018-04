Se sacó sola las siliconas

Según informó el medio inglés Daily Mail, Rossington, una empleada doméstica de medio tiempo, estaba muy arrepentida de haberse operado sus pechos. La mujer deseaba con todas sus fuerzas sacar las siliconas de su cuerpo. Sin embargo, no contaba con las 3000 libras necesarias para realizarse la operación. Incluso le escribió a su médico de cabecera para contarle que estaba sufriendo problemas de salud mental debido a los implantes. El hombre le explicó que tal cirugía podría realizarse en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido sólo en casos de urgencias. Fue entonces cuando la mujer sintió que la única opción era hacerlo ella misma y lo googleó.

El relato asusta. “Puse el hielo debajo de donde está la cicatriz original. Levanté mi ‘boob’, mantuve el hielo allí durante cinco minutos hasta que no pude soportarlo más. Después de un rato pellizqué la piel y no sentí nada. Con un cuchillo hice una pequeña incisión en el tejido cicatricial original y no sentí nada. Pensé ‘oh, esto no duele. ¡Genial!’. Luego llegué a algo que parecía un bolsillo, sobre el cual había leído. Agarré el implante con gasa y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba roto. Cuando lo saqué, un trozo se desprendió de mi mano y fue entonces cuando entré en pánico. Pensé ‘tengo que sacar esto de mí ahora, tengo que hacer esto’. Había silicona en todas partes. Mientras lo estaba jalando, se estaba convirtiendo en papilla. Había toda esta gelatina, que era mi tejido graso”.

La mujer, horrorizada, hizo lo mismo con el otro implante, que estaba sano y salió enseguida. Y recién entonces fue al hospital.

“Sólo había una mujer que lo había intentado en Estados Unidos, pero cuando consiguió sacarse una, se sintió muy mal y, antes de desmayarse, fue al hospital”.Tonia Rossington, La mujer, de 49 años, contó los estremecedores detalles.