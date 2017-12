Se secuestraron 100 kilos de petardos, cohetes, baterías, candelas y artificios de tipo granada. “Tienen un poder expansivo muy importante; una persona no habituada a su manipulación puede perder la mano y hasta la vida”, alertó Juan Carlos Piovacari, director de Inspecciones. “La gente tiene que tomar conciencia de que en la ciudad de Neuquén está prohibido por ordenanza el uso y la venta de pirotecnia, y que el Municipio trabaja para prevenir, pero no siempre alcanza si los ciudadanos no hacen su parte”, dijo el funcionario.

El operativo se efectuó junto con personal de la División Delitos de la Policía de Neuquén, que actuó por disposición de la fiscalía de turno que ordenó el allanamiento del domicilio ubicado sobre calle Río Gallegos, casi San Martín.

“Encontramos 100 kilos de pirotecnia casera almacenada en el living de la casa, un lugar no apto de almacenaje, y no estaban garantizadas las condiciones de temperatura”, explicó Piovacari.