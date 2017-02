Serra Lima, contra el tetazo y la desnudez a los 80

Buenos Aires-. María Marta Serra Lima sigue dando que hablar con sus polémicas declaraciones. Esta vez, en la edición de domingo del programa TardeXtra de C5N, criticó el tetazo y a las mujeres mayores que se atrevieron a mostrar su cuerpo libremente. “El tetazo me pareció espantoso, no cualquiera puede mostrar el pecho porque no todos son lindos”, lanzó la popular cantante.

Sus dichos no quedaron ahí y fue por más: “Me pareció un papelón toda la situación. Entiendo que hay gente que lo hizo de corazón. Tenés que mostrar algo estético. Nadie a los 80 años puede mostrar algo estético”.

La artista viene de protagonizar una serie de escándalos por sus frases homofóbicas y xenófobas.