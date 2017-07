Si se lo pide, Pechi se integraría al gabinete de Macri

“Tengo una obligación que cumplir, que es gobernar la ciudad de Neuquén, y si el Presidente me considera, bueno, es jodido decirle que no a un presidente, pero no voy a analizar nada si no he tenido ninguna propuesta”, explicó.

Contó que la semana pasada estuvo en Buenos Aires, donde pudo hablar personalmente con Macri, pero no le comentó nada sobre un posible nombramiento en el Ministerio de Defensa o un cargo similar, como se viene rumoreando.

“Sabe que puede contar conmigo para lo que crea conveniente”, dijo sobre Macri, y aclaró en broma sus limitaciones: “Mido nada más de 1,70 metros y soy morocho”. Fuera de eso, agregó que pertenece a “este gobierno”, que tiene “la gran ilusión de que les vaya bien” y que, si puede contribuir con un granito de arena, lo hará.

Remarcó que no tiene decidido renunciar como intendente aún porque no sabe si va a asumir si todavía no tiene ningún ofrecimiento. “Cuando se haga, voy a proceder de acuerdo con lo que dice la Carta Orgánica”, advirtió. La máxima norma municipal prevé que, en caso de dimisión, asuma el cargo el presidente del Concejo Deliberante y convoque de inmediato a elecciones.

Quiroga comentó que acordó con Macri y el secretario nacional de Provincias, Alejandro Caldarelli, que “para los municipios que tengan ordenados sus números como nosotros, se podría establecer el criterio de poner un peso y ellos dos” con las obras públicas, como se hace hoy con las provincias. Dijo que de esa manera espera financiar la extensión de la Avenida Argentina: “Nosotros ponemos 60 millones y los 120 restantes los pone Nación”.

Anticipó que la próxima semana hará un relanzamiento de su plan de gobierno porque piensa “sobreejecutar” lo que había previsto al asumir en 2015. Dijo que hará anuncios sobre obra pública, modernización del Estado y mejoramiento del hábitat para los dos años de gestión que quedan.

Le sugirió un antiácido a Vidal

Horacio Quiroga criticó la lista Por Vos, que será su competidora en agosto, cuando se elijan los candidatos a diputados del frente Cambiemos. Les advirtió a Alejandro Vidal y Beatriz Kreitman, principales figuras de ese espacio, que padecerán de “acidez estomacal” por no compartir los principios del partido que los cobija. “Va a ser una interna complicada de entender y creo que les va a terminar saliendo urticaria o acidez estomacal, porque no se sienten parte de Cambiemos”, afirmó.