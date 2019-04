Siguen llegando multas de los cuestionados radares

En el caso de Darwin, las quejas son similares y fue el propio intendente de esa localidad, Víctor Mansilla, quien reconoció la ausencia de conos. “El problema que estamos teniendo es que se los roban. Ya hemos hecho cuatro o cinco denuncias porque hay algunos vivos que paran y se los llevan”, dijo el jefe comunal en declaraciones radiales. Un viejo dicho de la jerga judicial diría que a confesión de parte, relevo de pruebas, dado que si un aspecto de la normativa, que es la colocación de conos, no se cumplió, las multas deberían ser anuladas. Sin embargo, Mansilla no se hizo cargo de esta situación e invitó a quienes se sintieron damnificados a “hacer el descargo y después se verá o no si tienen razón”. El intendente aseguró que la colocación de los radares no tuvo un objeto recaudatorio sino evitar que los vehículos circulen a alta velocidad a la altura de Darwin, ya que, según dijo, durante mucho tiempo sufrieron accidentes por este motivo.

400 reclamos recibió la Defensoría de Neuquén por este tema

No solo corresponden a Río Negro, sino también a otras jurisdicciones del país. En la mayoría de los casos se trata de radares no habilitados.

60 Es la velocidad máxima permitida en la zona de radares

En la mayoría de las multas recibidas por los automovilistas neuquinos figuraba que habían excedido la velocidad en 15 kilómetros por hora.

La Defensoría del Pueblo de Neuquén recibió numerosas denuncias respecto de este tema de automovilistas que fueron sancionados. Lo mismo el organismo de la vecina provincia de Río Negro. El aumento en los casos se dio por el incremento del paso de vehículos en ese tramo de la Ruta 22 durante los meses de verano, algo que se repetirá para el fin de Semana Santa.

El intendente de Darwin reconoció que en la zona no hay conos (contrario a lo que dice la normativa) pero siguen cobrando multas.

Lo que dice la normativa vial

La distancia máxima desde la ubicación del radar fotográfico hasta el vehículo de notificación no puede superar los 2 kilómetros. Y la zona debe estar identificada con un enconado desde la ubicación del radar, colocando un cono cada 100 o 150 metros. Esto no fue cumplimentado en la zona de Darwin. En cuanto a los radares, tienen que estar homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, algo de lo que carecían los dispositivos de Chimpay.

