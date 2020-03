Sindicato de Personal Doméstico: "Van a tener que pagar los días"

Explicó que entre las trabajadoras en casas particulares hay mayores de 60 años, embarazadas, mamás con hijos en edad escolar que deben presentar una declaración jurada y quedarse en sus hogares para cuidarlos.

“Van a tener que ceder y pagar los 14 días establecidos por resolución. Además, concurren en transporte público con el riesgo que eso implica”, agregó. Al tiempo que de esta manera, también “se verá la cantidad de trabajadoras no registradas. Sabemos que muchas no quieren ser registradas, a pesar de que los empleadores están dispuestos, porque pierden planes de desocupados o módulos de comida”.

Respecto a los incrementos salariales, Kopprio señaló que no aceptará el 10% que dispuso el Ministerio de Trabajo. “En la reunión del 4 de marzo, los gremios y la parte empleadora coincidieron en un 16% de aumento. Las autoridades del Ministerio Trabajo de la Nación, pidieron un cuarto intermedio y cuando regresamos dijo que había un 10%, nada más. Y que lo iban a sacar por resolución”, dijo Kopprio.

No obstante, desde el gremio dijeron que aún no está homologado y que no lo iban a aceptar porque no es un aumento significativo para las trabajadoras de casas particulares.

