Sírvame otro Federal A... El análisis de los técnicos

Mano a mano, los dos coinciden en materia futbolística, se sueltan ante las preguntas de táctica y estrategia, el manejo de grupos, los egos personales y hasta el uso de las redes sociales.

Por una hora, el cara a cara prescinde de los celulares, algo que los ocupa también en el día a día con el plantel. “No se lo podés prohibir, pero sí marcarles pautas”, dice el del Albinegro. Trotta concuerda con su colega y amplía: “En las comidas no, en el vestuario no, y les digo que apenas termina el partido tampoco. Se lo decís, pero después termina siendo una elección del jugador”.

Ambos han comenzado a trabajar hace un mes en el armado del equipo. Es cierto que en Independiente la base se mantuvo y eso puede representar una ventaja, aunque “no hay recetas absolutas”.

“Nunca lo sabés, lo que sí digo es que los objetivos tienen que ser consecuentes. Mi vida lo es. No podés creer que trayendo 20 jugadores vas a ascender seguro, porque no es así. Acá el camino es del club, hoy estoy yo y haré lo posible porque nos vaya bien, pero no es tan sencillo como cree mucha gente”, sostiene el Vity, a la cabeza de una masiva renovación en La Visera.

“Un técnico convencido que le llega al jugador puede terminar de armar un gran equipo. En la previa todos dicen que Independiente está bien, que se reforzó bien y que puede dar una sorpresa, pero eso lo marcarán los partidos”, explica el conductor de los neuquinos.

Táctica

No se ocultan detalles ni información. Trotta le juega una broma a Zwenger imaginando el primer duelo entre ambos de la 8ª fecha, cuando el de Cipo suelta que “el fútbol argentino es el 4-3-1-2”, el esquema que más lo representa y que cree en encontrar cuando Chironi (Gabriel) esté fino.

En la vereda de enfrente, las decisiones de pizarra chocaron con los gustos personales al momento de comenzar a decidir en un club. “Como jugador me encantaba jugar con línea de tres y siempre dije que cuando armara mis equipos jugaría de esa manera. Lo hice cuando empecé, pero me choqué contra la pared”, reconoce entre risas el DT de los capitalinos.

Defensores del trabajo en jugadas con pelota detenida, para los dos muchas veces abren partidos en esta categoría, pero la clave siempre la tienen los protagonistas. “Podés ensayar 100 veces en la semana, pero si el que patea el domingo no está bien o el receptor se desconcentra, tirás todo a la basura. Es una herramienta más, muy importante, que no se puede dejar de entrenar”, explica Trotta.

En la misma línea, Zwenger amplió el concepto también a la parte ofensiva, donde cree necesario tener tres o cuatro movimientos colectivos, pero después hay que liberar la creatividad del jugador. “Lo peor que podés hacer es llenar de jugadas a un gambeteador, sobre todo si lo tenés como variante. Uno construye equipos de atrás para adelante, pero a la larga, si no arriesgás, te terminás yendo igual, por eso soy de la idea de que hay que asumir riesgos. Después, puede pasar que el rival te meta en tu campo y no te quede otra, pero no partir de esa postura”, expresa.

A partir del domingo, los hinchas de la región podrán comenzar a ver reflejado a cada técnico en sus respectivos equipos, cuando vuelva a rodar la pelota en el Federal A.

El Rojo cerró anoche a Jeldres

Que sí, que no... Al final, Independiente logró llegar a un acuerdo con Sebastián Jeldres, goleador de Maronese, que había estado cerca en otras ocasiones. Es por la repentina partida de Guido Abayián.

Pontet descartado y Caprio titular

Las últimas novedades de ambos equipos están en el arco, ya que Emanuel Pontet no se recuperó a tiempo de una molestia en un gemelo y será reemplazado por Ceferino Arregui en Independiente, mientras que Nicolás Caprio irá de titular en Cipolletti.

El Rojo emprenderá el viaje a Mar del Plata a las 21:30 con la baja del 1, que se lesionó hace una semana, mientras que un par de horas más tarde partirá el Albiengro con destino a Bahía Blanca.

Habilitado finalmente por Ferro de Pico, el santafesino Caprio volverá a defender los tres palos del Albinegro. El neuquino Facundo Crespo será alternativa en el banco de suplentes.

Laspada también deja su mirada del torneo que se viene

El entrenador del Deportivo Roca aseguró que el debut es como él quería, “en el Maiolino y ante Sol”. Cuenta qué equipo se verá y revela su candidato, su cábala y mucho más.

Quien lamentablemente no se pudo sumar a la charla de café fue el DT de Deportivo Roca, Mauro Laspada, por cuestiones de fuerza mayor, pero expresó en todo momento sus ganas de estar en la producción de LMN y lamentó la involuntaria ausencia.

De cualquier modo, reconoció que vive con ansiedad el inicio del Federal A. “Fue largo el parate. Es mucho tiempo para un plantel entre Mundial y todo. Nadie quiere estar tanto tiempo esperando una competencia”, destacó el entrenador del Naranja, que en la temporada anterior fue el mejor de los regionales.

Su rival en el inicio será el debutante Sol de Mayo de Viedma. Laspada consideró que el comienzo es el deseado. “Quería arrancar en el Luis Maiolino y ante Sol”, admitió con sinceridad.

Roca viene de jugar el cuadrangular Copa Canal 10, donde justamente el Albiceleste salió campeón. El Mariscal dijo estar conforme en cuanto a los amistosos, debido al buen rodaje y el rendimiento logrado por el equipo. “Tengo alternativas importantes en el banco de suplentes”, celebró el otrora ex rústico defensor de Olimpo de Bahía Blanca y otros clubes de Primera y del ascenso.

¿Cómo jugará el Naranja?

En cuanto a qué equipo verá el hincha del Deportivo Roca, el DT de Roca adelantó: “Similar al año pasado. En el Maiolino vamos a ir al frente siempre. Tenemos varios jugadores de jerarquía en el actual plantel”.

Otro Depo, el candidato

El candidato de Laspada es Deportivo Madryn y lo fundamentó en que mantuvo la base que terminó teniendo un buen rendimiento sobre el cierre del Federal pasado y se reforzó de manera conveniente. “Va a ser punta”, vaticinó el entrenador.

A pesar de que el partido del domingo será televisado (DeporTV), el ex zaguero no cambiará su look habitual: “No se negocia la ropa. Siempre con jeans y la remera de club”, sentenció con una risa en el final. Laspada sueña con un Roca animador como en la temporada pasada.

Las perlitas del encuentro con los entrenadores del Rojo y de Cipolletti

A la hora señalada

El más puntual fue Diego Trotta, que llegó a las 18:20, y el que se retrasó cinco minutos fue Víctor Zwenger (18:35). La hora indicada era 18:30.

Abrazo entre ex compañeros

Se conocen de Villa Mitre, donde jugaron juntos desde 1996 hasta 1998 y después entre 1999 y 2002. Por eso ese fuerte abrazo.

El más cabulero

Trotta asegura haber usado el mismo calzoncillo durante varios partidos.

¿Qué tomaron?

Diego se pidió un cortado con un vaso de soda y Víctor, sólo café. El del Rojo dijo haber aprendido mucho de su colega.

El más chistoso

Zwenger asegura haber sido más bravo que Diego en relación con las salidas en su época de jugador. Y se lo notó divertido. Los dos brillaron.