El ex mandatario provincial, ante la crisis en Vaca Muerta y la polémica por los subsidios, dijo que “no se está pensando en un desarrollo sustentable, se están haciendo parches todos los días y entonces cada uno trata de meterse plata en sus bolsillos y cuando no responden a sus intereses despiden gente y esto no lo está diciendo ni Rioseco, ni Quiroga, ni Gutiérrez, porque son cómplices de este desastre".