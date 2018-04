Sol Pérez se enojó y lo atendió a Chiche

Clarito: “Yo no me estoy cosificando, soy libre de vestirme como quiero”, dijo la Chica del clima.

Cero mercadería

Ante esos dichos, Sol no se quedó callada y comenzó a pegarle al conductor. “Yo no me estoy cosificando, soy libre de vestirme como quiero”, comenzó diciendo la ex participante del “Bailando 2017”. Y agregó: “No está bien pasar ese mensaje, de que las que nos mostramos o elegimos vestirnos de cierta manera nos mostramos como mercadería”, reiteró.

Máxima tensión

Ante la tremenda respuesta de la modelo, el periodista se defendió: “Es un tema de mujeres, no me involucren, es una advertencia”.

Sol no se quedó conforme y arremetió nuevamente con todo: “Yo me muestro como tengo ganas y no tengo por qué recibir un comentario que diga ‘si te mostrás te van a violar’”. Chiche, justificando los comentarios, expuso: “Sol, el mundo lamentablemente es causa y efecto, acción y reacción”.