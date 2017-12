Sol Pérez vs. meretrices

“Esperamos tus disculpas públicas, si no marcha una denuncia al Inadi”, advirtió por Twitter Georgina Orellano, secretaria general de la entidad que nuclea a las trabajadoras sexuales. “El problema no es ser prostituta, el problema es que las putas no tenemos derechos y estamos expuestas a constantes situaciones de violencia institucional y estigma social como el que estás reproduciendo vos”, le dijo Orellano a la chica del clima. “Ser puta es un trabajo”, recalcó.

En tanto, la humorista Malena Pichot se metió en el conflicto y, siempre polémica y picante, expresó: “Las mujeres que viven de su aspecto deberían aceptar esta condición y llevarla con orgullo si fue su decisión”.

¿Como Marilyn?

“Me contrataron para hacer una conducción. Cuando llego ni me presentan. Un señor arriba del escenario con los ojos tapados, me dicen que se llama Ángel y que es el del cumpleaños. Subo y lo saludo. Cuando termino me dicen que él no cumple años. Vengo a darle una sorpresa a un señor, me faltaba salir de la caja”, relató Sol sobre el episodio que la hizo sentir incómoda. Agregó que cuando apareció el cumpleañero, los organizadores querían que bailara con él en el escenario, lo que la molestó.

Vernaci : “Sin culo no sos nadie”

Elizabeth Vernaci se hizo eco de la queja de Sol y disparó polémica: “Estás todo el tiempo subiendo fotos de tu ojete, después cuando te contratan por eso que sos te enojás. No te podés enojar por lo que vos misma vendés”. “Bajate del poni, sin culo no sos nadie. Sí, te contratan para salir del pastel. ¿Te pagaron? Bueno, cerrá el or..., tampoco te pidieron un pete. Nunca te fuiste a La Salada a las 4 de la mañana, ¿no? No tenés idea de lo que es el mundo”, fustigó la Negra.