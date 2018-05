Su familia le sacó los ojos

Abdul Baqi (22), de la aldea de Nasirabad, le pidió a su familia que aceptara una propuesta de compromiso con su novia. Cabe destacar que en dicho país se realiza una práctica llamada “matrimonio concertado”, en la que un tercero selecciona la pareja de los jóvenes que van a casarse. Sin embargo, la solicitud enfureció a su padre, Dost Muhammmad (70), y a cuatro hermanos, Abdul Ghani, Abdul Sattar, Abdul Rehman y Abdul Karim. De inmeditado, lo encerraron en una habitación para torturarlo y su madre en otra para que no interviniera en el castigo, explicó el Daily Mail.

“Me ataron a una cama y comenzaron a sacarme los ojos. No dejaba de gritarles ‘¿qué estaban haciendo?’, pero ellos no escucharon mis súplicas”, contó Baqi. Su padre usó el reverso de una cuchara para sacarle el primer ojo y, luego, un cuchillo para cortar las venas.

Cuando terminaron de sacarle ambos, les suplicó que “lo mataran”, pero le respondieron que querían que él fuera “un ejemplo para otros niños del pueblo”. Y detalló: “Cuando quitaron mi primer ojo, les pedí que me dejaran ahora. Pero no me escucharon en absoluto y también me quitaron el otro”. Los vecinos informaron de los gritos a Abdul Gaffar (24), otro hermano de Baqi que no participó del ataque, quien corrió de inmediato hacia allí: “No estaba en casa cuando ocurrió el incidente. Recibí una llamada de mi vecino de que algo anda mal en su casa”, relató el muchacho.

Baqi fue trasladado a un hospital en Quetta, donde los médicos le dijeron a Gaffar que si lo llevaban de inmediatamente al Hospital Jinnah en Karachi, podían salvarle uno de los dos ojos. “Pero nos dijeron que no podrá volver a ver “, afirmó. Como la situación económica de la familia es mala, algunos amigos tuvieron que prestarle 35.000 rupias para los gastos médicos.

Dos hermanos están prófugos

El violento incidente ocurrido en Pakistán, hecho que conmovió al país más allá de que sea habitual el arreglo de los matrimonios, fue denunciado a la policía. Momentos después de la denuncia, el padre de la víctima y dos de los hermanos fueron arrestados por las autoridades. Pero los otros dos hermanos todavía están prófugos.