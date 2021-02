Súper operativo de limpieza: juntaron 200 toneladas de basura

SFP_Cristian Haspert (10).JPG Sebastián Fariña Petersen

El funcionario expresó su preocupación también por la basura que, producto de los vientos, termina en aguas del río. "Estamos a unos metros del Limay y con estas actitudes incomprensibles están contaminándolo y ensuciándolo", afirmó.

El Centro de Transferencia de Boerr y Tronador funciona de lunes a sábado de 9 a 18 y es gratuito para todos los vecinos y vecinas de la ciudad.

"Tenemos las dos caras en este mismo lugar, por un lado vemos los que vienen al centro de transferencia y dejan sus residuos acá. Hoy mientras estamos erradicando este basural podemos verlos esperando para ingresar con sus autos; y a 70 metros los vecinos desaprensivos que hacen esto", describió el funcionario, quien pidió la colaboración de la comunidad.

"La Municipalidad de Neuquén tiene servicios para dar respuestas, pero si quienes hacen estas cosas no cambian su actitud no va a cambiar la situación", marcó. Por último, solicitó a los vecinos que ven autos arrojando basura en lugares prohibidos que no duden en denunciarlos a la Municipalidad de Neuquén a través del 147.

juntaron 200 toneladas de basura

Incendiaron 20 sauces

Esta semana, en esa zona se sufrió un lamentable hecho con 20 sauces que se prendieron fuego producto de la irresponsabilidad vecinal ya que en el lugar no sólo arrojaron residuos sino que procedieron a su quema.

"No solo vinieron y tiraron residuos en un lugar prohibido sino también prendieron fuego a los restos de poda que arrojaron, lo que generó un incendio y la pérdida de 20 sauces que eran parte de la vegetación del lugar", contó Haspert. Por el hecho, la Municipalidad debió acudir a los Bomberos para poder apagar el incendio provocado.

"No se entiende. ¿Qué les cuesta visitar el centro de transferencia que está preparado para recibir toda esta basura?", cuestionó el funcionario.