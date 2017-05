El Supremo Tribunal Federal (STF) abrió hoy una investigación contra Temer por obstrucción de la justicia, de acuerdo a la decisión del juez de la corte Edson Fachin, quien instruye la Operación Lava Jato para personas con fueros, en una jornada de altísima tensión en la que fue suspendido del cargo por corrupción el senador Aecio Neves, jefe del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Embed #Brasilia: Frente a la presidencia brasileños piden la realización de elecciones directas y salida de Temer pic.twitter.com/i3ldOxlcvz — Adriana Robreño (@AdrianateleSUR) 18 de mayo de 2017

Los planes para elegir un sucesor de Temer estuvieron en el centro de los diálogos comandados por el presidente de la Cámara de Diputados y número 2 del país, Rodrigo Maia, debido a que si el presidente cae, en esta fase del mandato, el Congreso debe realizar una elección para elegir al sucesor, un tapón que pueda al menos nadar en aguas turbias de corrupción y descrédito popular.

Fachin suspendió en el cargo al senador y ex candidato presidencial Aecio Neves, grabado planificando entorpecer la Operación Lava Jato y pedirle unos 600 mil dólares en sobornos al dueño del frigorífico JBS Friboi, Joesley Batista, quien lo grabó y le envió el dinero, una operación filmada por la Policía Federal, que hoy divulgó fotografías del dinero y de la entrega de valijas.

Embed (AI) Presidente Michel Temer: Não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos: https://t.co/p0DIDSFhnX pic.twitter.com/nA7UitjR7o — Michel Temer (@MichelTemer) 18 de mayo de 2017

En medio del derrumbe de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, la depreciación del real de casi un 8% ante el dólar y manifestaciones que se realizaban esta noche para pedir "elecciones ya", Temer resolvió permanecer en el cargo y enfrentar las acusaciones de que avaló el pago de sobornos, algo por lo cual fue grabado por un empresario colaborador de la justicia.

"No renunciaré; repito, no renunciaré", sostuvo, y negó haber avalado comprar el silencio de su ex aliado preso Eduardo Cunha, quien en la cárcel recibió sobornos por parte de la empresa JBS. Cunha fue el cerebro el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff y le dio la presidencia a Temer.

Parte de la base aliada del mandatario dejó el gobierno y el ministro de Cultura, del Partido Popular Socialista (PPS), Roberto Freire, renunció.

"Escuché el relato de un empresario que dijo que auxiliaba a la familia del ex parlamentario. En ningún momento compré el silencio de nadie. No le temo a ninguna delación. No necesito un cargo o fueros; siempre honré mi nombre", dijo Temer en un pronunciamiento en el que expresó su disposición a permanecer en el puesto.

El presidente calificó las escuchas autorizadas por el Supremo Tribunal Federal como "pruebas clandestinas" y dijo que pidió el acceso a los audios que fueron grabados el mes pasado.

Temer dijo que "no se puede tirar al tacho de basura de la historia tanto trabajo" para enfrentar la recesión.

"Vivimos esta semana el mejor y el peor momento del gobierno", comentó el mandatario, y citó datos del crecimiento económico y la inflación.

El Supremo Tribunal Federal envió las grabaciones a Temer, que las reclamó con énfasis.

La tensión no se redujo por la negativa de Temer. Sin fueros y sin cargo, su expediente viajaría hacia la sureña ciudad de Curitiba, para ser investigado por el juez Sergio Moro, que ya tiene en sus manos procesos contra los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

El ex presidente Fernando Henrique Cardoso, del PSDB de Neves, defendió la renuncia de Temer.

La investigación hecha por el juez de la corte Fachin llegó al corazón del PSDB con la detención de la hermana y el primo del senador Neves. El primo llevó dinero en valijas con chips monitoreadas por la policía federal a un funcionario del frigorífico JBS que estaba colaborando con la justicia.

También un fiscal que traficaba información pública al frigorifico JBS fue detenido.

Pero pese a la negativa de renuncia de Temer, siete pedidos de juicio político fueron presentados contra el presidente, pero esto dependerá del humor político en el Congreso y de quien debe darle luz verde, el diputado Rodrigo Maia.

Una posibilidad de salida de Temer tiene fecha para el 6 de junio, cuando el tribunal electoral puede destituirlo por corrupción en la campaña de 2014.

Con estos frentes abiertos, Temer, según los analistas, está preparando su sucesión en caso de que no pueda sobrevivir hasta el fin del cargo, en el lejano 31 de diciembre de 2018.

Una grave acusación revelada en las grabaciones según Folha de S.Paulo indica que Temer le habría dicho a Batista en la conversación grabada en marzo que en abril el Banco Central iba a bajar un punto la tasa de interés básica de la economía, lo que le puede costar más argumentos sobre delitos contra el Estado.

Manifestaciones fueron convocadas para los próximos días tanto por la derecha como la izquierda.

Sectores van impulsando candidaturas ante una elección indirecta del Congreso, entre ellas las de la jefa de la corte, Carmen Lucia Antunes, y del actual titular de Hacienda, Henrique Meirelles, o el ex ministro de Lula, Dilma y Cardoso Nelson Jobim..

JBS y sus corruptores convertidos en delatores enfrentan sospechas gravísimas en el mercado financiero: el diario O Globo dijo que se investiga al compra de mil millones de dólares ayer en el mercado de cambio, justamente en coincidencia con la divulgación de las conversaciones.

Ahora, la consigna de la oposición y parte de los aliados será "elecciones ya". El escenario frágil de la dinámica de la crisis brasileña, que se reproduce como un juego de muñecas rusas, continúa impredecible, sobre todo porque ahora la Operación Lava Jato no ofrece apenas delaciones, sino también micrófonos ocultos.