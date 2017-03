La indignación del hombre creció luego de que nadie lo ayudara a encontrar el vehículo, siendo que “tenían todo resuelto”.

La historia comenzó el 25 de febrero cuando cerca de las 18, Fernando terminó su jornada laboral y fue a buscar su moto Honda 100 cc que había dejado estacionada en Fotheringham al 200.

“Al ver que me la habían robado, envié un mensaje desde mi teléfono al GPS de la moto y me dio una dirección en el barrio Villa Ceferino”, relató el damnificado.

“Fui a buscar a los policías de Casa de Gobierno, les dije que tenía la dirección del chorro, pero me dieron mil vueltas, que no podíamos ir, que tenía que hacer la denuncia. Fui a la Comisaría Primera, después de dos horas recién se avivó un efectivo de ir de civil hasta el lugar de un fulanito, lo nombraron, o sea que lo conocían, pero no pasó nada. Dijeron que necesitaban colaboración de Tránsito, no sé”, reclamó indignado.

Descontento con la respuesta policial, acudió a la fiscalía. “Amplié la denuncia, di la dirección que marcó el GPS ni bien me robaron la moto, y me dijeron que por ahí el fiscal ordenaba un allanamiento. Que me iban a avisar si aparecía. Todavía estoy esperando ”, se quejó el hombre víctima del robo.